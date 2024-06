Itália vence o Japão e é campeã da Liga das Nações de Vôlei Feminino

Italianas celebram ponto diante das japonesas na final da VNL 2024 (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 12:24 • Bangkok (TAI)

A Itália superou o Japão, algoz do Brasil na semifinal, e foi campeã da Liga das Nações de Vôlei Feminino. As italianas venceram as japonesas por 3 sets a 1 (parciais de 25-17, 25-17, 21-25 e 25-20), neste domingo (23), em Bangkok, na Tailândia. Esse foi o segundo título da VNL feminina para a seleção europeia, campeã também em 2022.

A Itália consagra a conquista após grande campanha na VNL 2024, especialmente no mata-mata. Depois de terminar a primeira fase na segunda colocação, atrás apenas do Brasil, com dez vitórias e duas derrotas, as italianas sobraram diante de Estados Unidos, nas quartas de final, e Polônia, na semifinal. A equipe venceu os dois confrontos por 3 a 0.

O Brasil terminou a VNL feminina na quarta colocação. Eliminado pelo Japão na semifinal, o time de Gabi e companhia também perdeu para a Polônia na disputa de terceiro lugar, realizada na manhã deste domingo (23). A Seleção Brasileira vinha de 13 vitórias consecutivas antes da eliminação.

A equipe masculina, por sua vez, confirmou a vaga no mata-mata neste domingo (23). O Brasil perdeu as últimas três partidas da primeira fase, mas ainda conseguiu se classificar para as quartas de final. A Seleção ficou na sétima colocação e aguarda a definição do adversário.

A Liga das Nações foi o último grande torneio antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O campeonato ajudou a dimensionar quais equipes devem chegar à capital francesa como grandes favoritas no vôlei feminino.