Pronto? Técnico revela condição física de Ja Morant para a temporada da NBA

Ja Morant tem sofrido com lesões e problemas fora das quadras na NBA (Foto: Tim Nwachukwu / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/07/2024 - 11:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Ja Morant está pronto para voltar à ação na próxima temporada da NBA. O astro do Memphis Grizzlies está totalmente recuperado de cirurgia e já tem condições para jogar normalmente. A informação é de Tim Macmahon, da “ESPN” norte-americana.

Foram seis meses de tratamento após sofrer uma ruptura labral no ombro direito. Agora, segundo o técnico Taylor Jenkins, o armador pode receber contato e jogar sem nenhuma restrição.

- Já é hora de atuar. Então, muito encorajado, medicamente liberado, totalmente liberado, ultrapassou todos os obstáculos. Ele tem sido fenomenal com sua reabilitação; Agora é ir a todo vapor com ele com todo o contato. Agora tem sido mais no corpo, voltando ao lugar certo. … Podemos mergulhar em seu plano de basquete - destacou o comandante na última terça-feira (9), durante duelo da Summer League.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Morant atuou em apenas nove partidas na última temporada. A situação atingiu diretamente o desempenho do Grizzlies, que sequer conseguiu garantir uma vaga no play-in na última temporada. A lesão, inclusive, veio pouco tempo depois de retornar de uma suspensão de 25 jogos.

Duas vezes All-Star, o jogador está em seu segundo ano de contrato, válido por cinco temporadas no valor de US$ 197 milhões. 22,5 pontos e 7,4 assistências por jogo são as médias de Ja Morant na carreira na NBA.

➡️ Com LeBron James e Curry juntos, EUA bate o Canadá em amistoso

Por fim, a ideia do Memphis Grizzlies é montar um elenco em torno do atleta, que continua com status de peça importante e deve ser o principal nome na próxima temporada da NBA, que está prevista para ter início entre outubro e novembro deste ano.