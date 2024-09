Praia de Paulista: São Paulo terá evento gratuito de esportes de areia

A arena que será utilizada no evento Praia de Paulista (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 13:00 • São Paulo (SP)

A terceira edição do Praia de Paulista, maior evento de esportes de areia do Brasil, está confirmada e acontecerá na Arena Eztec, que tem como localização a Avenida Roque Petroni Júnior, no Morumbi, tradicional bairro da capital paulista. Com mais de 1500 metros, seis quadras e capacidade para três mil pessoas, o local permite a prática das modalidades de maneira gratuita para o público.

Para se inscrever e praticar esportes de praia sem nenhum custo no local, com oportunidade de clínicas, o público deve entrar no site (http://www.praiadepaulista.com.br/) e fazer a reserva do horário (entre 9h e 17h). O evento acontece de 15 de outubro a 3 de novembro.

Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador do Praia de Paulista, comentou sobre as expectativas para a terceira edição do evento.

- É motivo de grande alegria participar da organização do maior evento de esportes de areia do país. Mais uma vez, ofereceremos a oportunidade do público praticar essas modalidades de maneira gratuita. É notável o crescimento dessas categorias em nosso país e sabemos dos impactos positivos da prática desportiva na vida da população - disse.

A terceira edição do Praia de Paulista leva ao público três modalidades de esportes de areia: beach tennis (18 a 20 de outubro, com torneio amador que reúne cerca de mil inscritos), futevôlei (25 a 27 de outubro, com Open de Futevôlei que conta com transmissão do BandSports) e vôlei de praia (1 a 3 de novembro, com Circuito Paulista de Vôlei de Praia).

A primeira edição do Praia de Paulista aconteceu no Pacaembu, em julho do ano passado. Após o sucesso do evento, em janeiro deste ano, aconteceu a segunda temporada, na Represa de Guarapiranga.