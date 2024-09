Bia Haddad conhece rival e data de estreia no WTA de Seul

Bia Haddad Maia no US Open (Foto: Luke Hales / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 17/09/2024 - 12:09 • Seul (Coreia do Sul)

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, conheceu, na manhã desta terça-feira, sua adversária de estreia no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, evento no piso duro com premiação acima de US$ 900 mil. Após excelente campanha no US Open, a brasileira volta as quadras para vencer o primeiro título no ano.

A paulistana cabeça de chave 3 do evento e que ganhou bye na primeira rodada encara a australiana Ajla Tomljanovic, 122ª colocada, que derrotou a sul-coreana Su Jeong Jang por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/4) 4/6 6/3. O duelo será inédito no circuito mundial e Bia jogará apenas na quinta-feira, ainda com horário a definir, podendo ser na madrugada.

Bia já joga nas oitavas de final no evento que é especial para ela, onde fez sua primeira final na carreira, em 2017, quando ainda era um torneio WTA 250. Este ano o eventgo sul-coreano foi promovido.

No último torneio que competiu, Bia Haddad Maia chegou às quartas de finais, onde foi eliminada pela tcheca Karolína Muchová. Na campanha, a brasileira venceu a número 15 do mundo Anna Kalinskaya, o melhor resultado dela na temporada.

