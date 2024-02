O ex-BBB e influenciador, Kleber Bambam irá enfrentar o boxeador Acelino Popó Freitas, em uma luta neste sábado (22), sendo o duelo principal do Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo, a partir das 21h45. A transmissão do card preliminar — que terá início às 19h — será pelo Canal Combate e o conflito da noite, no pay-per-view Combate e na TV Globo.