Popó descarta luta com Vitor Belfort e já possui novo adversário na mira

Popó foi desafiado por Vitor Belfort para uma luta de boxe (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-boxeador profissional, Popó Freitas, foi às redes sociais rebater a mais recente fala de Vitor Belfort - que aceita fazer a luta nos 85kg. O combate entre tetracampeão mundial e o campeão do UFC, no entanto, não acontecerá por conta de divergências na negociação.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Popó disse que seu foco agora é acertar uma revanche com Jorge Barrios, da Argentina. Eles lutaram em 2003, no peso Superpenas. Claro, vitória tranquila de Popó, mas o argentino reclamou na época e agora provoca Popó para subirem ao ringue novamente.

Na publicação que fez na sua rede social, Popó fala dos motivo da recusa:

- Ele (Vitor Belfort) tenta divulgar uma luva que ele criou há 15 anos e nunca foi para frente. Ele quer divulgar a luva junto comigo - o que não tem nada a ver. Outra coisa, eu não tenho porque lutar com quem as pessoas querem, eu luto com quem eu quero.

A novela entre Popó e Belfort se estende há semanas. O ex-lutador de MMA desafiou o baiano pouco antes da vitória do ex-boxeador em cima do empresário Guilherme Grillo. Popó não só aceitou o desafio como também iniciou as provocações. No entanto, ambas as partes aqueceram a discussão sobre as condições da luta. Mas o acordo não veio, pelo menos para Popó.

Popó Freitas não lutará mais com Vitor Belfort (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

Popó acumula combates de exibição contra diversas personalidades. Entre os nomes da lista destacam-se Whindersson Nunes, Pelé Landy, Júnior Dublê, Kleber Bambam, além do mais recente deles, o empresário Guilherme Grillo.