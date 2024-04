Popó desabafa e rebate críticas: ‘Não preciso provar nada para ninguém’

Popó Freitas é tetracampeão mundial de boxe (Foto: Fight Music Show/Mariana Lima)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-boxeador profissional, Popó Freitas, foi em sua rede social fazer um desabafo sobre algumas críticas relacionadas à suas lutas de exibição. O tetracampeão mundial teve alguns combates nos últimos meses contra personalidades fora do mundo do boxe.

- Não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu luto com quem eu quero e faço o que eu quero. - disse, Popó em vídeo no seu perfil.

O próximo compromisso do ex-lutador será um combate com Vitor Belfort, ex-bicampeão do meio-pesado do UFC. A luta, prevista para acontecer em setembro, já conta com grande apelo do público - Vitor e Popó trocaram algumas provocações nas redes sociais nas últimas semanas.

Popó Freitas tem luta prevista contra Vitor Belfort (Foto: Divulgação)

Os combates de exibição rendem muita audiência e dividem opiniões. Enquanto uns se divertem com o entretenimento, outros enxergam com maus olhos a atuação de Popó Freitas. O ex-boxeador, no entanto, mostrou que não deixa as críticas o afetarem.

- Eu não sou mais lutador profissional, não tenho mais obrigação de lutar de forma profissional. Quem me conhece e acompanha minha carreira, sabe o que eu fiz pelo boxe - afirmou, Popó.

Tetracampeão mundial de boxe, Popó acumula combates de exibição contra diversas personalidades. Entre os nomes da lista destacam-se Whindersson Nunes, Kleber Bambam, além do mais recente deles, o empresário Guilherme Grillo.