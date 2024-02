Após uma provocação de Kléber Bambam no início da semana, foi a vez do treinador de Popó, Luis Claudio, alfinetar o influenciador. O preparador, que também é irmão do boxeador, afirmou que o pugilista vai derrotar o ex-BBB por nocaute no próximo sábado (24), em evento de luta em São Paulo. Veja no vídeo acima: