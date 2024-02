Um dos duelos mais aguardados do mundo das lutas nos últimos meses ganhou um tempero especial nesta segunda-feira (19). Kléber Bambam provocou o Acelino Popó e mandou um recado para o ex-boxeador. Ao "Combate", o influenciador afirmou que o ex-atleta "vai cair" no duelo do próximo sábado (24).