Plataforma fará transmissão exclusiva do Mundial de Handebol Feminino Sub-18 

Brasil está no grupo D do Mundial, ao lado de França, Índia e Kosovo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a boa campanha da seleção feminina de handebol nos Jogos Olímpicos de Paris, as maiores promessas nacionais da modalidade entram em quadra para a disputa do Mundial Feminino sub-18 a partir de quarta-feira (14). Sediada na China, a competição terá transmissão exclusiva da Zapping, plataforma de streaming de TV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Mundial conta com 32 equipes participantes. O Brasil está no grupo D, ao lado de França, Índia e Kosovo, com quem faz a sua estreia logo no primeiro dia de competição, a partir das 5h (de Brasília). Na quinta-feira (15), a seleção volta à quadra para enfrentar a rival asiática, a partir das 7h (de Brasília), e fecha a sua participação na fase de grupos na madrugada de sexta para sábado (17), às 3h (de Brasília), diante das francesas.

Para as transmissões, a operadora contará com as narrações de Enrico Prado, ex-jogador profissional da modalidade, e os comentários de Lívia Ventura, pivô do clube Pinheiros e com passagens pela seleção brasileira.