Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O piloto de moto e youtuber italiano Luca Salvadori não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após sofrer grave acidente durante a classificação no IRRC (International Road Racing Championship), na Alemanha. O motociclista da equipe Bronco disputava o título da National Trophy 1000 contra Filippo Rovelli, da Pistard, que decidiu abandonar as últimas etapas para garantir que o colega se sagre campeão póstumo.

Nas redes sociais, Gianluca Galesi Milella, diretor da Pistard, postou um vídeo lamentando a morte de Luca. O comandante da equipe disse que a morte do rival era "difícil de acreditar" e que era "horrível". Ele elogiou o motociclista falecido e confirmou o abandono da equipe para o restante do ano.

Com Filippo Rovelli, conversamos sobre ir ou não para Imola. Por fim, não estaremos presentes nem em Imola nem em Cervesina para as corridas. Estaremos lá apenas para prestar homenagem a Luca. Com este gesto queremos que Luca, mesmo já não estando aqui, possa comemorar lá de cima o título do Troféu Nacional 1000, que perseguia há tantos anos e estava perto de conseguir.

Salvadori venceu quatro das seis corridas que havia disputado no campeonato. O italiano deve ser oficializado campeão póstumo no encerramento do campeonato NT1000 na Itália, em outubro. O rival de Luca, Filippo Rovelli, também prestou homenagem ao adversário.

Não adianta continuar sem você na pista, sem sua garra, sem o seu talento. Este título era seu, Luca. Você mereceu bem, corrida após corrida. Queria comemorar de forma diferente e dizer pessoalmente que você foi o melhor. Mas este campeonato é seu e será seu para sempre. Grato por cada momento que passamos juntos. Te amo muito.

O acidente ocorreu quando o youtuber participava do classificatório para o circuito de Frohburg quando sofreu o acidente, na noite de sábado. O piloto chegou a ser levado por socorristas a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo especialistas, um dos competidores caiu em uma curva rápida e Salvadori não conseguiu desviar.