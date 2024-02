Em 2024, a a F1 Academy terá sete etapas, com todos os fins de semana servindo de apoio à F1. A primeira etapa será Arábia Saudita, em 7 de março, e irá se encerrar em Abu Dhabi, em 8 de dezembro. As dez equipes da Fórmula 1 irão apoiar uma piloto cada, correndo ainda com suas cores nos carros da categoria. As cinco pilotos restantes terão suporte distinto, exemplo da Aurelia, que terá apoio da fornecedora Puma.