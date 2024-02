"Fizemos essa campanha com a NBA porque o basquete tem muitas horas h. Tem hora h no ponto, na enterrada, no drible, no passe... Na hora h, tem que ser Hellmann's. Na promoção do primeiro ano, você comprava os produtos Hellmann's, juntava selos e trocava por itens colecionáveis da NBA. E foi um sucesso tão grande que tivemos que triplicar a produção de prêmios da expectativa inicial. A expectativa para esse segundo ano de promoção é muito grande, porque a gente viu que quem é fã de NBA, está disposto a assistir, a comprar produtos, a colecionar. Vamos lançar novamente rótulos de edição limitada dos produtos Hellmann's com as logomarcas de equipes da NBA, três de cada conferência, trocando duas equipes em relação ao primeiro ano", completou.