Carissa Moore é a atual campeã olímpica e pretende defender o título neste ano. A havaiana foi a primeira surfista a conquistar a medalha de ouro no seu esporte, que passou a integrar o quadro de modalidades apenas em Tóquio-2020. Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta ainda competirá em duas etapas do circuito mundial: Pipeline, no início de fevereiro, e Taiti, em maio.