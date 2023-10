Desde a manhã desta quarta-feira (11), quatro dias antes da realização da Maratona de Manaus, a capital do Amazonas está encoberta por muita fumaça. A qualidade do ar na cidade é perigosa, com registros no aumento do volume de pacientes que procuram os hospitais com problemas respiratórios. A visibilidade também está prejudicada. Por isso, a To Goal Sports vai adiar o evento esportivo.