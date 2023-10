O ex-jogador do Flamengo, Léo Moura, esteve presente na festa do influenciador Lucas Tylty, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11). Em entrevista ao Lance!, o ex-lateral fez uma previsão do clube carioca para o próximo ano e, segundo ele, o Rubro-Negro precisa voltar aos caminhos das vitórias ao lado do novo treinador, Tite.