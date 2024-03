Quero começar a coluna de hoje prestando minhas homenagens ao grande Wilson Fittipaldi Jr, o Wilsinho, que nos deixou na sexta-feira passada, 23 de fevereiro, aos 80 anos. Fazia algum tempo que ele já estava com problemas de saúde, com muito sofrimento para ele próprio e a família. Triste também foi o fato de ele ter sido internado justamente no dia de Natal, quando comemorava com a família seu aniversário.