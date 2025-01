Papo com Helio Castroneves: em busca da quarta vitória em Daytona

Olá, amigos, tudo bem? Neste final de semana, mais precisamente de quinta-feira (23) a domingo (26), todas as atenções da Meyer Shank Racing (MSR) estão totalmente voltadas para a Rolex 24 at Daytona, prova de abertura e a mais importante do calendário 2025 da WeatherTech SportsCar Championship. Como vocês sabem, tive a honra de vencer essa corrida três vezes, consecutivamente, e estou de olho na quarta vitória, agora como sócio da MSR.

Nosso time está completo com dois Acura ARX-06, ambos com quartetos para ninguém botar defeito, tamanha a qualidade e experiência dos pilotos que representarão as cores da MSR e nossos patrocinadores. No #60, vamos com Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon e Felix Rosenqvist. O quarteto do outro carro, o #93, é formado por Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou e Kaku Ohta.

Estou escrevendo essa coluna no início da noite desta quinta-feira, 23, pois esperei terminar o Qualifying para passar a vocês essa informação quentinha. Nós vamos largar em segundo e sexto lugares. Obviamente que numa prova de 24 Horas e cerca de 400 voltas, a posição de largada não é fator fundamental. Entretanto, diz bastante coisa sobre nossa velocidade e comportamento dos carros.

Em Daytona, parceria de pilotos

Alguns podem estar estranhando as presenças de Dixon e Palou na MSR. A razão é a parceria com a Ganassi, firmada no ano passado, que se estende também às provas de longa duração, mas somente com pilotos. Diferente disso será na temporada da IndyCar, que o trabalho conjunto será técnico, mantendo-se os pilotos em suas respectivas equipes. Então, se eles dois são parceiros no Endurance, são adversários na IndyCar.

Essa enorme maratona terá a largada no sábado (25), às 15h40m (de Brasília). A chegada será no dia seguinte, no mesmo horário. Essa é uma corrida que ninguém pode perder. Sim, eu sei que ficar acordado em plena madrugada é difícil, mas recomendo firmemente que o fã do automobilismo veja a maior quantidade possível de possível.

É isso, amigos. Forte abraço e até a próxima sexta-feira.