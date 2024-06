Papo com Castroneves: Fome de pódio em Road America

David Malukas substituirá Hélio na parte final da temporada (Foto: Joe Skibinski | IMS)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 15:06 • Wisconsin (EUA)

Olá, amigos, tudo bem?

Já estou aqui em Wisconsin para disputar, a partir desta sexta-feira, 7 de junho, minha terceira prova na temporada 2024 do NTT IndyCar Series. Terceira e última, pois tenho o prazer de contar para vocês que o piloto norte-americano David Malukas, um grande talento de 22 anos que será nosso piloto na Meyer Shank Racing a partir de 23 de junho, quando disputará o Firestone Grand Prix of Monterey, em Laguna Seca, na Califórnia.

O Malukas - preciso contar para ele o que o nome significa no Brasil hehehe – competirá conosco também em Mid-Ohio, Iowa, Toronto, Madison, Portland, Milwaukee e Nashville. Com a boa temporada que tem feito Felix Rosenqvist e a vontade de acelerar do Malukas, tenho certeza de que vamos avançar bastante no campeonato.

Enquanto isso, vou fazer de tudo para ajudar a equipe em Road America, que é uma pista maravilhosa e, sem exagero, um dos melhores traçados do mundo. Fica no meio de uma área verde incrível e tem tudo aquilo que um piloto adora: subida, descida, grandes trechos de muita aceleração, fortes freadas e muito mais. É o que costumamos chamar de Old School.

No meu histórico como piloto nessa pista, tive vitórias no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, na arrancada para título de 2020, conquistado por mim e meu parceirão no Endurance, o Ricky Taylor, com Penske Acura. Na IndyCar, pelo contrário, corri pouco e nunca venci, apesar de ter feito a pole e ido ao pódio em 3º em 2017.

Como a Penske foi para a IndyCar (que se chamava IRL na época) em 2002, Road America ficou no calendário da CART (e, depois, Champ Car) e só veio para o nosso campeonato tempos depois, em 2016.

Quero muito ajudar a Meyer Shank Racing a obter um bom resultado nessa prova, principalmente depois dos problemas que tivemos em Detroit. Larguei lá atrás porque o Qualifying não foi bom, mas a corrida prometia. O carro estava bem acertado para andar do tráfego, que é uma característica básica num circuito de rua. Nas duas primeiras voltas, já tinha pulado do 25º para o 18º posto, ajudado principalmente pelo acidente da primeira volta que consegui me livrar.

(Foto: Chris Owens)

No decorrer da prova, a evolução foi constante e, honestamente, tinha chances reais de chegar entre os 10 primeiros, o chamado Top 10. Infelizmente, levei uma batida por trás do Santino Ferrucci, da Foyt, e isso acabou com minha corrida. Mas vamos que vamos. A prova de Road America será transmitida para o Brasil, ao vivo, pela TV Cultura e canais ESPN.

Fiquem ligados na programação (horários do Brasil) e até semana que vem!

Sexta, 07.06

17:00 – Treino Livre

Sábado, 08.06

12:10 Treino Livre

16:25 - Qualifying

Domingo, 09.06

13:15 – Warmup

16:35 – Largada para 55 voltas