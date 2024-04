Papo com Castroneves: a primeira pole position da Meyer Shank Racing na IndyCar

Felix Rosenqvist com o Helio Castroneves (Foto: Chris Jones)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 18:01 • São Paulo (SP)

Oi, amigos, tudo bem? Espero que sim.

Quero começar a coluna de hoje falando de um momento verdadeiramente sensacional que nós, da Meyer Shank Racing, vivemos no último sábado, 20, no Qualifying para a segunda etapa do NTT IndyCar Series, o Acura Grand Prix of Long Beach. Como vocês sabem, conquistei muitas poles na minha carreira. Só na IndyCar, foram 50. Todas me deixaram muito feliz, principalmente as quatro conquistadas em Indianapolis.

Mas a experiência de ver um piloto nosso, conquistando a pole, foi sensacional. Vibrei tanto com a conquista do Felix Rosenqvist, mas tanto, que não cabia em mim de tanta felicidade. É incrível ver a equipe toda trabalhando com tanta dedicação, com foco preciso e ver tudo isso acontecer. Felix foi perfeito, o carro que conseguimos dar a ele estava muito bem acertado, com todas as partes funcionando com excelência.

Pena que na corrida o resultado não foi o mesmo. Felix andou muito tempo em 2º lugar, mas foi perdendo terreno, mesmo com uma estratégia praticamente igual a do Scott Dixon (Ganassi), que venceu a corrida. O problema técnico que nos tirou da briga pela ponta foi nos freios traseiros. Por algum motivo, que a gente está investigando, os freios traseiros aqueceram demais. Além de gerar perda de performance na prova, prejudicou os pits.

Mesmo com tudo isso jogando contra, Felix conseguiu fechar a corrida no P9, o que faz dele o sexto colocado na classificação do campeonato, com 54 pontos. O Tom Blomqvist está fazendo um ótimo trabalho de adaptação, evoluindo forte a cada prova, se acostumando com o carro que era meu e se entrosando com o pessoal. Tenho certeza de que logo o veremos partindo para as cabeças.

É nesse embalo, de competitividade crescente, que vamos para o Barber Motorsports Park, o primeiro circuito misto permanente da temporada. O Children’s of Alabama Indy Grand Prix acontecerá neste domingo, 28, às 14:30 do Brasil. A TV Cultura e ESPN transmitem ao vivo para o fã brasileiro.

Eu tenho um carinho enorme por essa pista, que fica na cidade de Birmingham (não confundir com Birmingham, pertinho de Londres, na Inglaterra), no estado norte-americano do Alabama. Em 2010, venci a primeira prova da então Indy Racing League ali disputada e tive o presente de Deus de poder subir ao pódio com minha filha Mikaella, que tinha apenas três meses. Depois disso, fui ao pódio duas vezes (P3 em 2012 e 2013) e assinalei duas poles (2012 e 1015).

Para este domingo, a preparação começa na sexta-feira. Acompanhem a programação, sempre no horário oficial de Brasília:

Sexta-feira, 26.04

16:40 – Practice 1

Sábado, 27

13:15 – Practice 2

16:30 – Qualifying

Domingo, 28.04

11:15 – Warmup

14:30 – Largada para 90 voltas.

É isso, amigos, forte abraço a todos, obrigado pelo carinho e até semana que vem.