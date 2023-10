O vôlei de praia brasileiro brasileiro deu show na sexta com duas medalhas de ouro. Duda e Ana Patrícia bateram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0 (parciais de 22/20 e 21/18), e André e George foram campeões no masculino com vitória sobre os cubanos Jorge Alayo e Noslen Díaz por 2 sets a 1 (parciais de 21/12, 19/21 e 15/13).