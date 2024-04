Pai admite preocupação sobre futuro de Sainz na F1: ‘Não está claro para nós’

Sainz começa bem a temporada e desperta curiosidade sobre futuro na F1 (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 11/04/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Sainz começou a temporada 2024 da Fórmula 1 já ciente de que não terá uma vaga na Ferrari em 2025, já que a equipe preferiu a contratação de Lewis Hamilton para ser companheiro de Charles Leclerc. Mesmo assim, o espanhol começou o ano de maneira forte e foi a três pódios nas três corridas que disputou até aqui, considerando ainda a ausência no GP da Arábia Saudita para tratar uma apendicite.

Pai do piloto da Ferrari e multicampeão no rali, Carlos Sainz Sr. admitiu que a incerteza sobre o futuro do filho ainda o preocupa. Ao menos, o espanhol ressaltou a boa fase na pistas e disse esperar que isso envie uma mensagem positiva às outras equipes do grid.

- Ele está muito bem, mas não está claro para nós no momento o que vai acontecer com seu futuro. É isso que me preocupa. Ao menos, Carlos está mandando muitas mensagens positivas. Espero que elas tenham efeito - disse Sainz.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por outro lado, o pai de Sainz preferiu não comentar sobre a decisão da Ferrari de escolher Hamilton para 2025. Em resposta diplomática, o bicampeão do WRC em 1990 e 1992 admitiu que não é a melhor pessoa para opinar sobre o assunto.

- Logicamente, não foi minha decisão. E não acho que eu seja a pessoa certa para comentar apropriadamente sobre essa escolha - afirmou.

➡️ Chefe da Ferrari se irrita com perguntas sobre Hamilton em 2025: ‘Mesma pergunta toda semana’

Com uma etapa a menos que os demais, Sainz somou 55 pontos até aqui na temporada 2024 da Fórmula 1, o que o coloca na quarta posição do Mundial de Pilotos. Leclerc, seu companheiro de Ferrari, está logo à frente com 59, enquanto Max Verstappen lidera o campeonato com 77 tentos.

A Fórmula 1 volta a acelerar entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.