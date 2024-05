Draymond Green comenta sobre futuro de LeBron James na NBA

Draymond Green foi campeão da NBA quatro vezes com o Warriors (Foto: ELSA / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 02/05/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O astro do Golden State Warriors, Draymond Green, é um jogador com opiniões fortes sobre vários assuntos. Desta vez, o jogador comentou o que pensa sobre o futuro de LeBron James no Los Angeles Lakers. A fala aconteceu em seu próprio podcast, o “The Draymond Green Show”.

- Eu não o vejo saindo de Los Angeles. Só não vejo isso realmente. Apenas minha opinião. Mas veremos o que acontece com isso - disse, Green.

No momento, existem vários rumores sobre a situação do astro. O principal é que o Lakers vai escolher Bronny James no Draft da NBA com o objetivo de manter LeBron na franquia por mais uma temporada.

Na fase regular da liga, LeBron obteve médias de 25.7 pontos, 7.3 rebotes e 8.3 assist6encias nas 71 partidas em que esteve em quadra. Nos playoffs, os números subiram para 27.8 pontos nos cinco duelos contra o Nuggets.

Draymond Green foi eliminado no play-in da NBA (Foto: Rocky Widner / AFP)

O Los Angeles Lakers foi eliminado no quinto jogo da série contra o Nuggets. O atual campeão da NBA venceu a sequência por 4-1, com show de Jamal Murray na última partida.