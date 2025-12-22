Osasco encerra jejum e atropela o Sesi Bauru fora de casa pela Superliga

Na noite desta segunda-feira (22), o Osasco deu um passo importante na perseguição aos líderes da Superliga Feminina 25/26. Jogando no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, a equipe de Luizomar de Moura dominou o Sesi Vôlei Bauru e fechou a partida em 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/21.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Catie Baird foi eleita a melhor jogadora da partida entre Sesi Bauru e Osasco pela Superliga Feminina (Foto: Carolina Oliveira / Osasco)

A ponteira norte-americana Catie Baird foi eleita a melhor jogadora da partida, levando o Troféu VivaVôlei após anotar 17 pontos. Baird foi o equilíbrio do time, aparecendo nos momentos decisivos para frear as tentativas de reação das donas da casa.

continua após a publicidade

Osasco atropela Sesi Bauru, quebra jejum de quatro derrotas e entra no G4 da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira / Osasco)

Embora Baird tenha levado o prêmio individual, a maior pontuadora do confronto foi a oposta argentina Bianca Cugno. Com um volume de ataque impressionante, Cugno foi a principal válvula de escape da levantadora Giovana, castigando a defesa do Bauru durante os três sets de jogo.

O Sesi Bauru entrou em quadra tentando impor o fator casa, mas sofreu com a irregularidade. No primeiro e no terceiro sets, as donas da casa chegaram a encostar no placar (ambos terminados em 21/25), mas não conseguiram conter o volume de jogo da equipe de Osasco.

continua após a publicidade

O bloqueio do Osasco também foi determinante para amortecer os ataques de Bauru, gerando contra-ataques que Baird e Cugno não desperdiçaram. Com a vitória, a equipe paulista soma pontos cruciais e mantém a perseguição ao topo da tabela, enquanto o Bauru liga o sinal de alerta para corrigir as falhas defensivas.