O’Malley x Dvalishvili: onde assistir e horários das lutas do UFC 306

Sean O'Malley e Merab Dvalishvili pelo UFC 306 (Foto: UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 12:00 • Las Vegas (EUA)

Sean O'Malley e Merab Dvalishvili se enfrentam neste sábado (14), na luta principal do UFC 306 (Noche UFC 2), na Sphere, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento começa a partir das 20h30 (horário de Brasília), com transmissão do UFC Fight Pass (todo o card) pela internet.

O'Malley defende o cinturão dos galos (até 61,2 kg) pela segunda vez contra o embalado Merab Dvalishvili, dono de uma sequência de dez vitórias no octógono. A luta co-principal será entre, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko protagonizam a primeira trilogia da história das divisões femininas do UFC, valendo o cinturão peso mosca (até 56,7 kg).

Ketlen Souza (peso palha feminino), Norma Dumont (peso galo feminino) e Diego Lopes (peso pena) serão os representantes do Brasil no UFC 306.

Sean O'Malley e Merab Dvalishvili durante a encarada (Foto: Reprodução/Instagram)

O evento marca a celebração da Independência do México, que começou em uma guerra na madrugada de 16 de setembro de 1810 com o padre Miguel Hidalgo y Costilla, e terminou no dia 27 do mesmo mês em 1821. Além disso, o UFC 306 será realizado em uma das arenas mais modernas do mundo.

Saiba de todos os detalhes do UFC 306.

FICHA TÉCNICA

UFC 306 — LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 14 de setembro de 2024

⏰ Horário: A partir de 20h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: The Sphere, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir das 23h

Peso galo (até 61,2 kg): Sean O’Malley x Merab Dvalishvili — luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexa Grasso x Valentina Shevchenko — luta pelo cinturão

Peso pena (até 65,7 kg): Brian Ortega x Diego Lopes

Peso leve (até 70,3 kg): Daniel Zellhuber x Esteban Ribovics

Peso mosca (até 56,7 kg): Ronaldo Rodriguez x Ode Osbourne

Card Preliminar — a partir das 20h30

Peso galo (até 61,2 kg): Irene Aldana x Norma Dumont

Peso galo (até 61,2 kg): Manuel Torres x Ignacio Bahamondes

Peso palha (até 52,1 kg): Yazmin Jauregui x Ketlen Souza

Peso mosca (até 56,7 kg): Edgar Chairez x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Raul Rosas Jr x Aoriqileng