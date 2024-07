Olimpíadas: Luana Silva vence bateria e garante vaga nas oitavas do surfe feminino

Luana Silva garante vaga nas oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 22:48 • Rio de Janeiro

O Brasil está confirmado nas oitavas de final do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Na bateria 6 da primeira fase, neste sábado (27), a brasileira Luana Silva brilhou e garantiu a vaga na próxima fase ao vencer o grupo com uma nota final de 7.27 na praia de Teahupo'o, no Taiti.

Além dela, a compatriota Tainá Hinckel fechou na segunda colocação com 5.73, enquanto a alemã Camilla Kemp ficou em último com 2.80. Ambas irão disputar uma vaga na próxima fase na repescagem, que será realizada neste domingo (28). Outra brasileira que competiu antes, Tatiana Weston-Webb finalizou sua fase em segundo e também está na repescagem.

Com apenas 20 anos de idade, Luana Silva faz sua estreia em Jogos Olímpicos e estava acompanhada de seus pais, que torciam pela filha diretamente da praia de Teahupo'o e foram à loucura com a classificação. A surfista namora com o também surfista Lucas Chumbinho, que também se classificou para as oitavas de final na categoria masculina.

Luana volta ao mar somente na próxima segunda-feira (29) para disputar as oitavas de final do surfe feminino, também conhecido como Round 3. Enquanto isso, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb disputam neste domingo (28) uma vaga na próxima fase.