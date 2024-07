Olimpíadas: Tatiana Weston-Webb perde liderança no fim e vai para repescagem no surfe feminino

Tatiana Weston-Webb fica em segundo e disputará repescagem do surfe feminino nas Olimpíadas (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro

A brasileira Tatiana Weston-Webb tentou, mas acabou não tendo sorte no primeiro dia de competição na praia de Teahupoo no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela tinha a liderança de sua bateria até os cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, mas a vantagem foi por água abaixo e a surfista acabou permanecendo na segunda colocação da bateria.

Tatiana ficou com 10.33 no total na segunda colocação, atrás da americana Caitlin Summers, que pulou para a liderança com um total de 12.93. Na terceira e última colocação do grupo, a australiana Molly Pickum ficou com apenas 8.44 na soma da bateria.

Agora, a brasileira irá disputar a repescagem neste domingo (28) para tentar se manter viva na competição e avançar para as oitavas de final. O horário ainda não foi definido pela organização, mas a etapa feminina deve acontecer antes da maculina.

Tatiana foi a primeira brasileira a cair na água neste sábado (28) entre todas as representantes do país no surfe feminino. Além dela, Luana Silva e Tatiana Hinckel também irão competir na mesma bateria na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição.