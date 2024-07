Olimpíadas: Bernardinho desabafa após derrota do Brasil para Itália na estreia do vôlei masculino

Bernardinho confessou frustração sobre derrota do Brasil contra a Itália (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro

O Brasil começou mal no vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste sábado (24), a seleção acabou sendo superada pela Itália, atual campeã do mundo, por 3 sets a 1 (25-23, 27-25, 18-25 e 25-21) em um confronto truncado. O resultado acabou irritando o treinador Bernardinho, que desabafou após o jogo.

Em entrevista concedida logo após o fim da partida, o sempre sincero e autêntico treinador revelou sua frustração com o desempenho do Brasil, afirmando que a equipe não pode desperdiçar as oportunidades que acabou desperdiçando durante o confronto.

- Tivemos chances no primeiro set e deixamos ir embora. Aí, no segundo, abriram, tivemos chances de novo, passamos à frente no final. Faltou acreditar um pouquinho mais. Fico eu mesmo frustrado por não conseguir colocar nos caras situações em que temos plenas condições de brigar. Entraram alguns saques (adversários), houve um erro da arbitragem que condicionou um pouco o segundo set, mas o jogo foi muito igual. A exceção foi o final do quarto, em que não conseguimos voltar. A questão é entender que Olimpíadas são isso. Não pode você, na dificuldade, baixar um pouquinho. A Itália é um time qualificado, muito entrosado, que vem campeão do mundo. Mas a frustração é porque criamos chances, tivemos bons momentos e não soubemos aproveitar. Aí dói um pouco -, afirmou.

Com a primeira derrota em estreias nos Jogos Olímpicos desde 1996, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação do Grupo B e agora foca no próximo desafio para seguir na luta pela classificação para as quartas de final. O time comandado por Bernardinho volta às quadras na próxima quarta-feira (31) para enfrentar a Polônia, que venceu o Egito neste sábado por 3 a 0.