Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks e Celtics x Cavaliers: veja onde assistir ao vivo e horários dos jogos da NBA

Tatum e Mitchell são as principais estrelas de Celtics e Cavaliers, respectivamente (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois duelos dão continuidade nas semifinais de conferência da NBA nesta quinta-feira (9): Boston Celtics x Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks. Ambas partidas serão transmitidas pela ESPN 2, Star+ e pelo NBA League Pass.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em Boston, Celtics e Cavaliers realizarão seu segundo confronto. No primeiro duelo, o time de Tatum sentiu a falta de Kristaps Porzingis, que está lesionado, no primeiro tempo. Porém, os maiores campeões começaram a pegar o ritmo e venceram com tranquilidade os Cavs.

➡️ Mesmo com lesão no início, Jalen Brunson brilha na vitória dos Knicks contra os Pacers pelos Playoffs da NBA

Na partida marcada pelos finalistas do Prêmio de MVP, o Oklahoma City Thunder venceu o Dallas Mavericks, em casa, por 117 a 95. Estrelas do time, Dončić e Irving não tiveram uma boa atuação e viram Shai Gilgeous-Alexander anotar 29 pontos na vitória tranquila do OKC.

Foto: Joshua Gateley/AFP)

➡️ Heróis Olímpicos #5: Giullia Penalber comenta início no wrestling e expectativa de disputar os Jogos Olímpicos

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers - Jogo 2

Semifinal da Conferência Leste

Onde assistir: ESPN 2, Star+ e NBA League Pass

Data e horário: Quinta-feira, 9 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: TD Garden, Boston (EUA)

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks - Jogo 2

Semifinal da Conferência Oeste

Onde assistir: ESPN 2, Star+ e NBA League Pass

Data e horário: Quinta-feira, 9 de abril de 2024, às 22h30 (de Brasília)

Local: Paycom Center, Oklahoma (EUA)