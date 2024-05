Ocon admite sonho de ficar com vaga de Hamilton na F1 2025: ‘Ainda sou da Mercedes’

Ocon foi da academia de pilotos da Mercedes (Foto: Mark Thompson/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/05/2024 - 22:15 • Ímola (ITA)

Embora muito tem sido dito sobre Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli serem os principais candidatos à vaga deixada por Lewis Hamilton na Mercedes para 2025, Esteban Ocon admitiu que também esteve conversando com Toto Wolff recentemente e que espera definir seu futuro na Fórmula 1 o mais cedo possível.

Assim como a maior parte dos pilotos do grid, o francês da Alpine está em último ano de contrato e quer avaliar as opções disponíveis o quanto antes para evitar o que aconteceu em 2019, quando teve de obrigatoriamente tirar um ano sabático após perder a vaga na Racing Point — que havia sido adquirida por Lawrence Stroll um ano antes. Na época, o #31 já contava com o suporte das Flechas de Prata e, por isso, acabou assumindo a função de reserva antes de se mudar para a então Renault em 2020.

Anos depois, Ocon continua recebendo apoio da Mercedes e tem, inclusive, a carreira gerenciada pelo time de Brackley. Desta forma, o companheiro de Pierre Gasly ainda sonha com a possibilidade de formar dupla com George Russell no próximo certame. “Ainda sou um júnior da Mercedes. Meu lado empresarial ainda é da Mercedes. Isso não mudou desde 2015”, disse o piloto de 27 anos durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (16), em Ímola.

“Estamos discutindo muito com Gwen [Lagrue, chefe da Academia de Pilotos da Mercedes] e com Toto também. Vamos decidir o que é melhor para mim no futuro”, continuou. “Há muita coisa acontecendo por trás, não buscamos apenas um acordo de longo prazo, mas também de curto prazo”, esclareceu Esteban.

“Na F1, as coisas podem mudar rapidamente, mas é importante garantir seu futuro o mais cedo possível. Essa é uma meta clara para mim, como sempre. Não quero pagar o preço pela segunda vez, como aconteceu no final de 2018, que não é uma boa lembrança. Não foi por motivos de desempenho. Acho que estou fazendo um bom trabalho novamente este ano e nos anos em que estou na F1. Então, mereço ter um lugar na categoria”, admitiu Ocon, deixando claro que, embora possa conversar com outras equipes, está totalmente focado na Alpine neste momento.

“Vamos ver. No momento, minha cabeça está totalmente voltada para essa equipe. Estou no projeto há anos, isso é muito claro, mas na F1, estar sem contrato é um lado bastante sombrio e nunca gostei disso. Portanto, quanto mais cedo tudo se resolver, melhor será”, finalizou Esteban.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.