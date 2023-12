Com este resultado, haveria um empate triplo entre Brasil, República Tcheca e Espanha, com quatro vitórias em seis jogos e um triunfo para cada nos confrontos diretos. Assim, com o saldo de cinco ou mais gols sobre as rivais de domingo, a Seleção Brasileira ficaria com a segunda colocação do grupo, atrás da Holanda, garantindo vaga nas quartas de final.