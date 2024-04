Nuggets e Thunder se classificam e mais! Veja como foi o décimo dia de Playoffs da NBA

Mais uma vez, Jamal Murray decidiu a partida (Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 02:12 • Denver (EUA)

Três confrontos deram continuidade aos playoffs da NBA nesta segunda-feira (29), e entre eles foram as classificações do Oklahoma City Thunder e do Denver Nuggets. Confira a seguir como foram os duelos da pós-temporada da liga norte-americana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Miami Heat 88 x 102 Boston Celtics 🏀

Os Celtics estão muito próximos de avançar para a próxima fase. Em uma atuação brilhante de Derrick White, que fez 38 pontos e pegou quatro rebotes, a equipe de Massachusetts deixou o caminho livre para definir a ida para as semifinais diante do seu torcedor no jogo 5.

➡️ Mercedes aumenta carga e mira salário recorde para tirar Verstappen da Red Bull

New Orleans Pelicans 89 x 97 Oklahoma City Thunder 🏀

Liderados por Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder venceu e varreu os Pelicans dos Playoffs da NBA. O jogador canadense foi o cestinha da partida, com 24 pontos, que consolidou a classificação do OKC para a semifinal do oeste. O Thunder espera o seu advesário do jogo entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers.

➡️ Senna Eterno: Barrichello sofre acidente assustador na sexta-feira do GP de San Marino

Denver Nuggets 108 x 106 Los Angeles Lakers 🏀

Os atuais campeões eliminaram mais uma vez o Los Angeles Lakers. Mesmo com a grande partida de LeBron James e Austin Reaves, Jamal Murray foi decisivo e nos segundos finais, converteu uma bandeja que deu a vitória para os Nuggets e a classificação por 4 a 1 na série. Na semifinal, Denver encara o Minnesota Timberwolves, time que varreu os Suns.

(Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

➡️ Darlan e outros três finalistas da Superliga são convocados pelo Brasil para a Liga das Nações