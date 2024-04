Darlan e outros três finalistas da Superliga são convocados pelo Brasil para a Liga das Nações

Darlan é um dos grandes destaques do voleibol brasileiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

Darlan, destaque da Superliga de vôlei, e mais três finalistas da competição foram convocados pelo técnico Bernardinho, nesta segunda-feira (29), para representar o Brasil na Liga das Nações.

Além do melhor jogador do circuito de vôlei brasileiro, a lista fica completa com Maurício Borges, campeão olímpico em 2016, e os ponteiros Lukas Bergmann e Adriano.

Além deles, a convocação completa contém os levantadores Matheus Brasília e Bruninho; os centrais Isac, Judson e Lucão; os opostos Alan, Felipe Roque; os ponteiros Arthur Bento, Daniel Muniz, Honorato, Leal e Lucarelli; e os líberos Alê Elias, Maique e Thales. Vale relembrar que Douglas Souza também foi selecionado para fazer parte do grupo, mas o atleta recusou o convite e declarou que seu ciclo com a seleção já se encerrou.

O Brasil estreia na Liga das Nações contra a seleção de Cuba, no dia 21 de maio, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na semana 1, a equipe brasileira ainda enfrenta Argentina, Sérvia e Itália.

