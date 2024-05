Nova estrela do basquete se une a Michael Jordan com acordo milionário

Jordan tem acordo milionário com a Wilson (Foto: STREETER LECKA / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/05/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Caitlin Clark, a nova estrela do basquete feminino, se juntou a Michael Jordan nesta terça-feira (21) ao assinar um contrato com a Wilson Sporting Goods Company. O anúncio aconteceu nas redes sociais da empresa.

Apenas os dois atletas possuem acordo com a marca e agora Clark também terá uma linha exclusiva de itens da marca esportiva, que produz as bolas da NBA e da WNBA, as principais ligas de basquete do mundo.

Em entrevista à Revista Forbes, a jogadora do Indiana Fever falou a respeito da assinatura e por ser a única, ao lado de Jordan, a ter a empresa como parceira.

- Me sinto feliz e sortuda. Michael é o melhor de todos os tempos. Ver jovens driblando com a minha assinatura (bola), que sorte tenho de fazer parte de algo assim, de poder ser a primeira a fazer isto desde (Jordan)? Acho que isso coloca em perspectiva o quão altamente pensado em Wilson é e o que eles estão fazendo e as bolas de basquete que estão criando - disse Caitlin.

(Foto: Emilee Chinn/AFP)

Por fim, a marca deve anunciar em breve, a data do lançamento das bolas de basquete com a assinatura de Clark.

Patrocínio de Clark com a Wilson não entra em conflito com a Nike. Vale lembrar que a jogadora possuí um acordo também com a Nike desde abril, quando rubricou um contrato no valor de US$ 28 milhões. Apesar disso, as marcas não entram em conflito, uma vez que a parceria com a Wilson é limitada às bolas de basquete e não incluí itens de vestuário.