Norris exalta Verstappen e Red Bull em briga por título: ‘Dupla mais dominante da história’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/09/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo que seja difícil, Lando Norris ainda alimenta a esperança de poder reverter a situação atual no Mundial de Pilotos e, assim, conquistar o primeiro título da carreira na Fórmula 1. Para isso acontecer, porém, o britânico da McLaren sabe que precisa maximizar todas as oportunidades ao mesmo tempo em que torce para Max Verstappen e a Red Bull, “a dupla mais dominante da história”, de acordo com ele, tropeçarem na reta final da temporada 2024.

No último domingo (22), o dono do MCL38 #4 venceu o GP de Singapura de maneira esmagadora após largar da pole-position. O natural de Bristol, inclusive, só não anotou o primeiro Grand Chelem da carreira porque a RB (Visa Cash App RB) — equipe B da empresa de energéticos — chamou Daniel Ricciardo aos boxes nos instantes finais para calçar os pneus macios e cravar a melhor volta da prova.

Apesar do triunfo e de ter conseguido diminuir a desvantagem em relação ao neerlandês na tabela para 52 pontos, a perda do tento extra dificultou a vida de Norris na busca pelo título, já que o britânico agora não depende mais só de si se quiser superar Verstappen. Tendo isto em mente, após a etapa no circuito de Marina Bay, o vice-líder do campeonato foi questionado sobre qual estratégia pretende adotar para as rodadas finais do certame — uma pergunta que não foi muito bem recebida pelo companheiro de Oscar Piastri.

“É uma pergunta meio estúpida”, começou. “Faço o meu melhor todos os fins de semana. Tento somar o máximo de pontos possível todos os fins de semana. E isso inclui a volta mais rápida e coisas assim. Mas se Max continuar chegando em segundo e a Red Bull continuar fazendo o que fez, então não posso fazer mais nada. Então estou me concentrando em mim mesmo e em nós como equipe”, continuou.

Depois de subir no degrau mais alto do pódio pela terceira vez em 2024, Norris chegou a 279 pontos e diminuiu para 52 a vantagem do #1 dos taurinos, que agora tem 331 tentos no total. Restando seis corridas no calendário, Lando também foi questionado se espera que a briga pelo troféu individual se estenda até o GP de Abu Dhabi, última prova do ano — e mais uma vez respondeu de maneira irônica.

“Não sei. Não posso prever o futuro”, sorriu. “Essa é outra pergunta estúpida. Fazemos o nosso melhor e eles fazem o mesmo. Ainda tenho muitos pontos para recuperar e não será nada fácil”, acrescentou.

Por fim, o #4 fez questão de deixar claro o tamanho do desafio que terá pela frente ao fazer alusão ao domínio acachapante da Red Bull e de Verstappen em 2023, quando o tricampeão venceu nada menos que 19 dos 22 GPs que foram disputados. “É contra a Red Bull e contra Max, a dupla mais dominante que já existiu na Fórmula 1. É a mesma equipe e o mesmo piloto”, apontou.

“Estamos fazendo um trabalho melhor como equipe neste momento porque nosso carro é mais rápido que o deles”, reconheceu. “Então estou fazendo o meu melhor, estou trabalhando duro para reverter a situação. E ele está trabalhando para garantir que isso não aconteça”, finalizou Norris.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.