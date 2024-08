Norris ratifica força e puxa 1-2 da McLaren no grid do GP da Itália. Verstappen é 7º

Lando Norris no GP da Itália, em Monza (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







31/08/2024 - 12:33 • Monza (ITA)

Foi disputado, mas a McLaren está mesmo acima das rivais na temporada 2024 da Fórmula 1. Na classificação deste sábado (31), Lando Norris novamente só teve a si mesmo como adversário na briga pela pole-position e fechou a sessão com 1min19s327. Oscar Piastri foi o segundo por 0s109, com George Russell colocando a Mercedes em terceiro.

Poucas vezes, uma classificação em 2024 mostrou cenário tão imprevisível. Desde os treinos livres de sexta-feira, o que se viu foi a ordem de posições entre McLaren, Mercedes e Ferrari decidida nos detalhes, nos centésimos de segundo, deixando a disputa totalmente aberta entre nada menos do que sete carros.

Sim, sete, pois claro que Max Verstappen não ficaria de fora. A Red Bull, aliás, mostrou pouco nos treinos, mas a economia de pneus macios já indicava que o neerlandês surpreenderia quando fosse a hora da verdade, ainda que seja incrível considerar uma boa performance de Max uma surpresa.

Norris comandou o Q1. Lewis Hamilton, o Q2, e Verstappen sempre à espreita. O tira-teima, portanto, foi a seção final da classificação, e coube a Lando estabelecer 1min19s401 de marca a ser batida. Até então, as quatro primeiras filas do GP da Itália eram por times, com McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull, nessa ordem.

Verstappen foi o primeiro a tentar, mas apanhou do carro no fim. A Ferrari ainda ameaçou bastante com Carlos Sainz, assim como a Mercedes, só que a McLaren novamente confirmou a superioridade e o favoritismo que vem se desenhando na competição. Norris melhorou ainda mais a própria marca, e, a Max, restou o sétimo posto.

Charles Leclerc terminou em quinto, com Hamilton em sexto. Sergio Pérez foi o oitavo, com Alexander Albon e Nico Hülkenberg fechando o top-10.

Confira como foi a classificação da F1 em Monza:

Os pilotos chegaram para a disputa da pole-position com um grid bastante equilibrados, ao menos se for levado em conta o que os treinos livres apresentaram. Assim como na sexta-feira, o TL3 realizado horas antes trouxe novamente briga entre McLaren, Mercedes e Ferrari nos centésimos, porém a Red Bull surgia como a maior incógnita e talvez a principal ameaça, considerando que Verstappen e Pérez andaram pouco com os compostos macios ao longo da sessão.

O forte calor também não poderia ser descartado, com 34°C de temperatura ambiente, 37% de umidade relativa do ar e 50°C de asfalto. Considerando ainda a velocidade que praticamente exige um carro com pouca carga aerodinâmica em Monza, o alto desgaste da borracha ganhou atenção especial das equipes e também da fornecedora de pneus, a Pirelli.

Q1: Norris lidera e Sauber termina em último

Logo na primeira ida à pista, Sainz precisou de braço para não perder o controle do carro na segunda perna da Lesmo. Já Leclerc estabeleceu 1min20s074 como primeira marca a ser batida na classificação. Verstappen, por sua vez, passou 0s3 acima da volta, ficando em segundo — que logo virou terceiro após Norris cruzar a linha de chegada e cravar 1min19s911.

Com dez minutos para o final do Q1, Alonso, Stroll, Bottas, Hamilton e Russell ainda apareciam sem tempo registrado. Os carros da Mercedes, então, subiram para quarto e quinto, com Russell à frente, enquanto Alonso colocava a Aston Martin em sétimo. Nesse momento, era Sainz o último colocado, não podendo mais cometer erros sob risco de ver a permanência na sessão a perigo.

Só que o espanhol não apenas desgarrou do fim como se colocou à frente de Verstappen, em terceiro, com Leclerc e Norris à frente. Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pérez e Guanyu Zhou eram até então os eliminados. O tempo referência era o de Ricciardo, 1min21s059.

Tentativa final, e Pérez saltou para nono, enquanto Colapinto escapou na Lesmo, mas se segurou na pista. Magnussen é que quase viu o carro apagar na Parabolica, recuando para a área de escape apesar da posição ainda perigosa. Um susto, no entanto, já que o dinamarquês conseguiu levar o carro da Haas aos boxes. Só que a bandeira amarela localizada atrapalhou quem vinha atrás, e sobrou para Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas e Zhou.

Q2: Hamilton põe Mercedes no topo e Alonso fica no meio do caminho

Por conta dos passeios na brita, sobretudo na curva di Lesmo, a direção de prova atrasou o início da segunda parte da sessão em alguns minutos para limpeza da pista. Momento de um pequeno refresco, principalmente para os carros da Mercedes, sofrendo muito com o calor escaldante e o banco extremamente quente, conforme relatado mais uma vez por Lewis.

Pista liberada às 11h29 (de Brasília), Sainz puxou a fila, com Leclerc logo atrás. No comparativo entre os companheiros de Ferrari, deu Carlos no primeiro setor, enquanto Charles deu o troco e pegou o trecho intermediário. A decisão ficou para a parte final, e Leclerc foi mais rápido, fechando em 1min20s296.

Verstappen, então, tratou de elevar o sarrafo com um temporal, 0s4 mais rápido que Leclerc, porém Piastri e Norris foram ainda melhores e pularam para segundo e primeiro, respectivamente, o #4 fechando o giro em 1min19s727. Leclerc e Sainz apareciam em quarto e quinto, com Pérez na sexta colocação e os Mercedes ainda sem tempo faltando nove minutos para o fim.

Quando enfim foi à pista, Russell cruzou a linha de chegada com volta 0s150 mais lenta que a de Norris, só que Hamilton tratou de colocar o W15 na ponta graças a um excelente último setor, fechando o giro em 1min19s641. Sainz até melhorou o próprio tempo e pintou o setor 1 de roxo, mas não foi páreo para bater Mercedes e McLaren, ficando em terceiro.

Com cerca de cinco minutos para o fim, Alonso, Magnussen, Gasly, Ocon e Ricciardo apareciam fora do top-10, com 1min20s460 de Albon como tempo a ser batido. O piloto da Haas foi o primeiro a tentar e passou 0s023 acima da marca de Albon no setor 1, enquanto Hülkenberg, até então assegurado, foi o mais rápido na seção. Kevin, contudo, perdeu décimos nos setores seguintes e manteve-se no grupo da degola.

Veio Alonso, mas faltaram 0s010 para ultrapassar Hülkenberg e entrar no Q3. Ricciardo, Magnussen, Gasly e Ocon também acabaram pelo meio do caminho.

Q3: Norris voa e coloca quase 0s7 em Verstappen

Hora da verdade, e Piastri tratou de pegar os setores 1 e 2 e virar 1min19s436, mas Norris foi ainda melhor e colocou 0s035 sobre o #81. Russell e Hamilton ficaram imediatamente atrás, com os carros da Ferrari (Sainz e Leclerc) à frente de Verstappen e Pérez. “Não tenho nenhuma aderência com esse jogo de pneus, é chocante!”, reclamou Max no instante em que a imagem recuperada mostrava a traseirada do #1 na Parabolica.

Volta final, e Norris foi ainda melhor, fechando o giro em 1min19s327. Zero surpresa, a não ser pela diferença para Verstappen em exatos 0s695.