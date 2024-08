Mercedes oficializa Antonelli e deixa grid da Fórmula 1 2025 com duas vagas abertas (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 31/08/2024 - 09:52 • Monza (ITA)

O grid da Fórmula 1 2025 está quase completo. Neste sábado (31), a Mercedes enfim confirmou o que todos já estavam cansados de saber ao anunciar Andrea Kimi Antonelli como substituto de Lewis Hamilton, o que deixa, portanto, somente mais duas vagas a serem preenchidas.

RB e Sauber são as equipes que ainda não decidiram o que será feito para o ano que vem. No momento, o time de Faenza conta com Yuki Tsunoda, mas tem na briga pelo segundo assento Daniel Ricciardo e Liam Lawson.

Já a Sauber, com Nico Hülkenberg assegurado, tem a renovação de Valtteri Bottas como primeira opção. Gabriel Bortoleto, no entanto, é quem corre por fora, segundo noticiou a versão italiana do Motorsport.

Andrea Kimi Antonelli é o substituto de Hamilton na Mercedes (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

2025, aliás, terá um grid bastante diversificado, seja pela chegada dos novatos Oliver Bearman, Jack Doohan e Antonelli, seja pelo troca-troca de pilotos entre os times. Para se ter uma ideia, apenas McLaren (Lando Norris e Oscar Piastri), Aston Martin (Fernando Alonso e Lance Stroll) e Red Bull (Max Verstappen e Sergio Pérez) seguem inalteradas até o momento.