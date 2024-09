Norris lidera TL3 do GP de Singapura e eleva sarrafo em briga por pole; Verstappen é 4º

Lando Norris liderou o terceiro treino livre (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Publicada em 21/09/2024 - 08:28 • Marina Bay (SIN)

Lando Norris encerrou os treinos livres do GP de Singapura com o melhor tempo do TL3, realizado neste sábado (21). O piloto da McLaren virou 1min29s646, 0s479 mais rápido que o segundo colocado, George Russell, e colocou-se como favorito na briga de logo mais pela pole-position. Oscar Piastri ficou na terceira posição.

A boa notícia da sessão foi para a Red Bull, que encontrou algum acerto capaz de colocá-la em posição melhor para a classificação de logo mais. Mas embora Max Verstappen tenha liderado por alguns momentos e fechado em quarto, a distância para Norris assim que os pneus macios entraram em ação foi de quase 0s9.

Norris, aliás, surge como fortíssimo candidato à pole, enquanto a Mercedes deu algum sinal de vida com Russell andando nas primeiras colocações, apesar das escapadas. Já a Ferrari foi mais discreta dessa vez, enquanto Williams novamente figurou no top-10 em boa parte da atividade.

E quem deu o ar da graça logo no início da atividade foi o lagarto, proporcionando a melhor cena do fim de semana ao dar uma carreira no fiscal de pista. No fim, o top-10 ficou da seguinte forma: Norris, Russell, Piastri, Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Franco Colapinto e Fernando Alonso.

A última atividade livre antes da classificação começou com os termômetros em 30°C de temperatura ambiente, asfalto em 37°C e umidade relativa do ar bastante alta, já em 76% — cenário, aliás, também esperado para a classificação, mesmo noturna.

A movimentação de pista, na verdade, demorou para começar, e não apenas por decisão das equipes, mas também pela sempre marcante presença de lagartos na pista. A cena, aliás, foi hilária: o fiscal de pista teve de correr atrás do veloz animal para enfim o TL3 ser liberado.

A sessão, portanto, começou para valer com 15 minutos já transcorridos, e Valtteri Bottas — de macios enquanto todo o resto começou com os médios — foi o primeiro a sentir o gostinho da liderança, porém por pouquíssimo tempo, uma vez que o tempo de volta de 1min34s504 anotado pelo finlandês foi sendo superado gradativamente à medida que os demais pilotos completavam giros.

E foi Verstappen a liderar para valer a tabela de tempos após as primeiras voltas registradas com 1min32s044, tempo alcançado graças ao setor 1 0s4 mais rápido que o de Norris, que foi melhor nos seguintes, mas ficou a 0s252 da marca do rival taurino. Sergio Pérez, então, foi ainda mais rápido que o carro da McLaren e fechou momentaneamente o 1-2 da Red Bull.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Mais uma tentativa, e Verstappen melhorou ainda mais o giro, assim como Norris, jogando Pérez para terceiro por uma diferença de 0s5. Com quase 30 minutos de sessão, Sainz encaixou bom giro e pôs a Ferrari em segundo. Norris, Piastri, Pérez, Russell, Leclerc, Hamilton, Albon e Nico Hülkenberg fechavam o top-10.

Em sequência, com um ótimo segundo setor, Russell encostou no tempo de Verstappen ao virar 1min31s816, 0s186 mais lento que o #1. Leclerc, então, cravou 1min31s525 e deixou a Ferrari na liderança da tabela.

Menos de 30 minutos para o fim, enquanto Russell dava um cavalinho de pau depois de escapar na curva 14, Colapinto calçava os macios e saltava para sexto, colocando-se entre Russell e Sainz. O espanhol da Ferrari, ainda de médios, foi para mais uma tentativa e pintou o setor 1 de roxo. O desconto no trecho final também foi decisivo para tirar Verstappen do segundo posto, ficando a 0s098 de Leclerc.

Com 20 minutos para o fim, os macios entraram de vez em ação, e o primeiro a detonar a marca de Charles foi Russell ao virar 1min30s125, 1s4 mais rápido. Piastri veio na mesma toada e pulou para segundo, com Hamilton e Albon na sequência.

Lando Norris, da McLaren, no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Verstappen, até então em sétimo, conseguiu subir para terceiro, enquanto Norris baixou ainda mais o tempo da volta mais rápida e pegou a ponta com 1min29s646. Piastri, então, melhorou a própria marca e desbancou o tricampeão, que tem, na verdade, motivos para sorrir depois de uma sexta-feira em que deixou a pista tendo como meta avançar para o Q3.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:

1 L NORRIS McLaren Mercedes 1:29.646

2 G RUSSELL Mercedes 1:30.125 +0.479

3 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:30.431 +0.785

4 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:30.540 +0.894

5 C LECLERC Ferrari 1:30.559 +0.913

6 C SAINZ Ferrari 1:30.807 +1.161

7 L HAMILTON Mercedes 1:30.864 +1.218

8 A ALBON Williams Mercedes 1:30.949 +1.303

9 F COLAPINTO Williams Mercedes 1:30.989 +1.343

10 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:31.082 +1.436

11 Y TSUNODA RB Honda 1:31.114 +1.468

12 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:31.187 +1.541

13 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:31.265 +1.619

14 P GASLY Alpine 1:31.367 +1.721

15 S PÉREZ Red Bull Honda 1:31.440 +1.794

16 E OCON Alpine 1:31.559 +1.913

17 D RICCIARDO RB Honda 1:31.561 +1.915

18 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:31.719 +2.073

19 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:32.098 +2.452

20 G ZHOU Sauber Ferrari 1:32.652 +3.006