Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/07/2024 - 09:36 • Hungaroring (HUN) • Atualizada em 20/07/2024 - 10:40

Lando Norris comandou o terceiro e último treino livre do GP da Hungria da Fórmula 1 2024, realizado neste sábado (20). O piloto da McLaren cravou 1min16s098 graças ao bom segundo setor, batendo o companheiro de equipe, Oscar Piastri, em apenas 0s044. Max Verstappen colocou a Red Bull em terceiro.

Em mais uma sessão tranquila, os pilotos optaram por poupar equipamento e borracha, já que houve uma diferença brusca de temperatura de asfalto — cerca de 20°C — comparado ao cenário dos treinos livres de sexta-feira. Nos primeiros 15 minutos, por exemplo, apenas os carros da Red Bull se aventuraram com os pneus duros, com Verstappen comandando o voo solo taurino.

Quando enfim os demais foram à pista calçados com a borracha vermelha, a disputa passou a tomar corpo, e logo a McLaren ditou o ritmo da sessão. Em performance inspirada, Norris e Piastri andaram muito próximos e tiveram a ordem das posições definidas por 0s044, com o britânico prevalecendo sobre o australiano.

Verstappen, no entanto, também mostrou força ao colocar o RB20 em terceiro, apesar de pequeno erro do setor 2 que custou 0s2. O trecho, aliás, foi mais complicado para o neerlandês, que chegou a reclamar da instabilidade do carro tanto na frente quanto na parte traseira ainda no início da sessão.

Boa performance também da Mercedes, que liderou em dado momento com George Russell e ainda teve Lewis Hamilton bem próximo. Só que o W15 não foi páreo ao MCL38 no fim, com o #63 ficando em quarto, enquanto Hamilton não passou do décimo, com direito a rodada nos minutos finais quando buscava tempo melhor de volta.

A Ferrari, por sua vez, ainda tem motivos para se preocupar. Depois de uma sexta-feira sólida com Carlos Sainz, o espanhol terminou em quinto, à frente de Daniel Ricciardo. Alexander Albon, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda completaram o top-10. Charles Leclerc foi o 11º.

Confira como foi o TL3 da F1 em Hungaroring:

Para alegria da Mercedes, o clima na Hungria começou um pouco mais ameno comparado com a sexta-feira, com 27°C de temperatura ambiente e asfalto em 40°C — bem menor que os quase 60°C nos treinos livres do dia anterior. Com a umidade relativa do ar em 43% e ventos a 5 km/h de velocidade média a sudoeste, os pilotos partiram para a última sessão livre de treinos antes da definição do grid de largada.

Mas ao contrário do que se viu na sexta, a sessão começou bem morna, apenas com os carros da Red Bull registrando tempo nos dez primeiros minutos. Calçado com os duros, Verstappen naturalmente pegou a liderança ao virar 1min18s312, 0s847 mais rápido que Pérez — referência ainda pequena em termos de performance, porém Max reclamou pelo rádio que o carro estava saindo de frente no setor intermediário, além de baixa aderência na parte traseira.

Se havia desconforto ao volante, era hora de trabalhar, e Verstappen aproveitou o voo solo na pista magiar para dar voltar rápidas sequenciais nos primeiros 15 minutos até chegar em 1min17s938. Pérez também melhorou o próprio giro, mantendo-se a 0s8 de distância do companheiro de equipe.

Veio, enfim, o primeiro carro em volta rápida sem ser Red Bull, a Alpine de Ocon. De macios, virou 1min18s774 e ficou à frente de Pérez. Aos poucos, no entanto, os pilotos foram saindo dos boxes um a um, e o duo da McLaren aproveitou os compostos de faixa vermelha para já pular para a liderança, com Norris entrando na casa de 1min16s ao cravar 1min16s931. Boa performance também dos carros da Mercedes, com Hamilton e Russell em terceiro e quarto, respectivamente.

(Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Com cerca de 35 minutos para o fim, Tsunoda acertou belo giro e subiu para a segunda posição com a RB. Já Leclerc teve novamente de segurar o carro para não escapar, ficando apenas em 19º ao final do primeiro giro rápido. Sainz, por sua vez, era o nono colocado.

Com todos os primeiros tempos registrados, Norris, Ricciardo, Tsunoda, Piastri, Hamilton, Russell, Albon, Hülkenberg, Sainz e Alonso formavam o top-10 — destes, apenas o espanhol da Aston Martin de médios, enquanto todos os demais calçavam os macios. Os carros da Red Bull continuavam com os tempos registrados de duros, com Pérez ocupando a última colocação. Os pilotos da Ferrari, então, foram para mais uma tentativa e desgarraram do fundo, com Sainz e Leclerc ficando em segundo e terceiro, respectivamente.

menos de 30 minutos para o fim, Russell baixou bastante o tempo no segundo setor — 0s3 melhor que Norris — e fechou a tentativa em 1min16s826, 0s105 mais rápido que o #4 da McLaren. Já Piastri acertou o trecho final, porém não foi o bastante para desbancar nem Russell, nem Norris, alcançando o terceiro posto.

20 minutos para o fim, a Ferrari veio para mais uma tentativa de giro rápido, com Leclerc passando 0s2 acima da marca de Russell. No segundo trecho, a diferença aumentou pra 0s7, enquanto a temperatura da pista caía para 38°C. No fim, um tempo de volta alto, com o monegasco permanecendo atrás do companheiro de equipe.

Veio, então, Russell, com um tempo de volta forte aproveitando o ‘refresco’ do asfalto para cravar 1min16s564, com destaque para o setor final, o melhor da sessão até então. Já Hamilton acertou a mão na seção intermediária e pegou a dobradinha da Mercedes por 0s145 sobre Norris.

Só que o britânico da McLaren voou no primeiro setor logo em seguida, baixando a marca de Russell em 0s2. O #4 manteve o ritmo e foi 0s4 melhor no trecho 2. No fim, 1min16s098, 0s466 mais rápido que o #63 da Mercedes. Piastri também veio no embalo e fez o melhor terceiro setor, perdendo para Lando no detalhe: 0s044.

Até então, Verstappen era apenas o 14º, ainda sustentando o tempo de volta registrado cedo com os duros. Quando enfim calçou os macios, o tricampeão veio bem próximo da marca de Norris no setor 1, apenas 0s038 mais lento. Uma atacada um pouco mais agressiva na zebra, contudo, o fez perder tempo e ficar a 0s2 de Norris no trecho intermediário. O fim da volta foi dentro da mesma distância, e Max subiu para terceiro, atrás da dupla papaia.