Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/07/2024 - 13:55 • Budapeste (HUG)

Lando Norris confirmou o favoritismo da McLaren e garantiu a pole-position para a 13ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, o GP da Hungria, que acontece neste domingo (21). O atual segundo colocado do Mundial de Pilotos declarou que a escuderia comandada por Andrea Stella está “feliz e confiante” de que podem fazer “um bom trabalho” e conquistar um bom resultado.

O britânico já havia mostrado a força do time de Woking no Hungaroring durante os treinos livres, sendo o mais rápido no TL2 e no TL3. Na classificação deste sábado, o dono do MCL38 #4 cravou 1min15s227 e superou o companheiro de equipe, Oscar Piastri, por apenas 0s022, fechando a primeira fila totalmente papaia no circuito húngaro. Max Verstappen, da Red Bull, cravou 1min15s273 e completou o top-3.

— Muito, muito feliz. Não foi uma classificação fácil, com condições diferentes como aconteceu, mas terminar no topo é sempre a melhor parte de tudo. Principalmente para a equipe, pois 1-2 é ainda melhor. Então parabéns à equipe — declarou Norris após a definição do grid de largada.

— Já estamos com muita confiança, então não é como se precisássemos de muito mais disso ou se estivéssemos procurando por isso. Chegamos a este fim de semana, depois dos últimos, felizes e confiantes de que podemos fazer um bom trabalho e que tínhamos um bom carro para brigar pela pole, e foi o que fizemos hoje — continuou.

A chuva que caiu durante alguns minutos poderia ter colocado tudo a perder para a McLaren, mas Lando destacou que a equipe agora só precisa fazer um bom trabalho.

— Estamos na melhor posição, sejam quais forem as condições. Com dois carros na primeira fila, podemos controlar a situação a partir daí. Por isso, enquanto permanecermos onde estamos, ficaremos felizes — finalizou Norris.