Escrito por Grande Premio • Publicada em 20/07/2024 - 12:47 • Budapeste (HUG)

E deu McLaren na classificação deste sábado (20) do GP da Hungria. Lando Norris voou na primeira tentativa de volta rápida no Q3 e cravou 1min15s227, com Oscar Piastri fechando a dobradinha da McLaren no grid. Max Verstappen até tentou impedir o triunfo papaia, mas ficou com a terceira posição, com direito a soco no volante ao cruzar a linha de chegada e se ver a míseros 0s046 do tempo da pole.

Se os treinos livres trouxeram esperança de uma classificação mais equilibrada, McLaren e Verstappen trataram de mostrar que o duelo da temporada 2024 é, de fato, dois contra um. A Mercedes, por exemplo, surpreendentemente perdeu George Russell ainda no Q1, e isso num instante em que a temperatura do asfalto era bem mais baixa que a vista na sexta-feira.

Restou a Lewis Hamilton salvar a honra do time de Brackley, mas por pouco o #44 também não parou antes do tempo, salvando um décimo lugar no Q2 que o colocou na disputa pela pole. Ainda assim, Lewis pouco conseguiu fazer frente à força das rivais.

Só que a Red Bull também teve sua parcela de desastre, ainda que as fichas da equipe austríaca sejam todas em Max, que dispensa qualquer tipo de temor. Novamente, Sergio Pérez ficou pelo meio do caminho ao bater na primeira parte e segue cada vez mais pressionando na Fórmula 1.

E teve também a Ferrari, porém a esquadra de Maranello pouco conseguiu fazer para impedir a queda de braço Verstappen × McLaren. Sainz foi quem mais se aproximou, em quarto, enquanto Charles Leclerc ficou em sexto, atrás de Hamilton. Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda — que causou bandeira vermelha a dois minutos do fim do Q3 — fecharam o top-10.

Confira como foi a classificação da F1 em Hungaroring:

Mesmo com o calor, a chuva resolveu dar o ar da graça entre o fim da corrida sprint da Fórmula 2 e o início da classificação da F1 o suficiente para deixar o asfalto úmido e trazer um artifício a mais para disputa da pole-position. Sem tempo a perder, portanto, os pilotos logo partiram para o registros das voltas rápidas, sobretudo porque o alerta da meteorologia era de mais água a caminho para a primeira parte da sessão.

Q1: Ricciardo lidera, Pérez bate e Russell cai

Norris pegou o primeiro tempo, porém logo foi superado pelo companheiro de equipe, Piastri. Sainz, então, veio com o melhor segundo setor e colocou a Ferrari na ponta, mas a queda de temperatura acabou se tornando um trunfo para a Mercedes, com Hamilton virando 0s157 mais rápido que Carlos graças aos ótimos setores 1 e 2. O tempo a ser batido, portanto, passou a ser de 1min17s087, do heptacampeão.

Em seguida, Verstappen foi para a sua primeira tentativa e pegou o segundo melhor setor — uma surpresa, de certa forma, já que o neerlandês teve problemas no referido trecho durante o treino livre 3. O final, no entanto, não foi tão bom assim, e Max ficou a 0s2 de Hamilton, ocupando a terceira colocação, logo à frente de Piastri. Bom salto também deu Alonso, aparecendo com a Aston Martin em quinto.

Até então, Ricciardo, Stroll, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou e Nico Hülkenberg eram os eliminados, porém Russell, em 14º, também se via seriamente ameaçado. A imagem recuperada, aliás, mostrou o instante em que o #63 por pouco não perdeu o controle do carro. Leclerc, por sua vez, era o oitavo, mas também precisando de um giro melhor para não correr riscos até o final do Q1.

De repente, a bandeira vermelha deu o ar da graça, e para desespero da Red Bull, novamente Pérez foi o causador da interrupção da classificação. Com pouco mais de seis minutos para o fim, o mexicano perdeu a traseira na curva 8 e estampou a barreira de proteção. Com o nono tempo, passou a torcer pela chuva para ao menos largar entre os 15 no domingo.

Pista novamente liberada, e o final do Q1 virou um salseiro. 1min18s442, de Bottas, era a marca de corte para Ricciardo, Stroll, Magnussen, Zhou e Hülkebnerg a cinco minutos do fim, e mesmo com a chuva caindo mais um pouco, todos partiram de slicks para o tudo ou nada. Russell conseguiu melhorar bastante no último trecho, mas pegou apenas o décimo lugar, ainda muito perto da zona de perigo.

Já Stroll, mesmo com a quase escapada no setor 1, fez uma volta boa o bastante para pular para quarto — que depois virou quinto com a impressionante subida de Ricciardo para a primeira colocação. E, de fato, o tempo de Russell não foi suficiente para continuar na classificação. Com as melhoras dos carros da Haas e de Stroll, o #63 ficou na degola até ser superado por Valtteri Bottas. No fim, Pérez, Zhou, Esteban Ocon e Pierre Gasly foram os outros eliminados.

Q2: Norris bate Verstappen, Hamilton sobrevive em décimo

Com 15 ainda vivos na disputa, Sainz logo estabeleceu 1min17s028 como marca a ser batida. Hamilton, então, passou 0s140 mais rápido no setor 1, enquanto Verstappen foi quase 0s4 mais rápido no mesmo trecho. Na segunda seção, o heptacampeão foi 0s5 melhor que o piloto da Ferrari, só que Max voou e passou 0s9 abaixo. No fim, perdeu alguns décimos, mas foi o suficiente para também fazer o último melhor setor e cravar 1min15s770, 0s774 mais rápido que Hamilton.

Piastri, então, pintou o setor 2 de roxo e só não desbancou Verstappen da liderança por míseros 0s015. Alonso era o terceiro até então, com Norris na quarta posição, à frente de Leclerc. Em seguida, Sainz pegou o primeiro setor, porém perdeu tempo no trecho seguinte, fechando o giro em 1min15s885, atrás de Piastri.

Após as primeiras voltas completas, Bottas, Sargeant, Albon, Hülkenberg e Ricciardo — ainda sem tempo — eram os eliminados, enquanto Tsunoda trazia o tempo referência em 1min16s891 a ser superado. Stroll, também a perigo, acelerou e subiu para quarto, enquanto Albon e Sargeant pularam para nono e décimo, respectivamente, só que Ricciardo acabou com a alegria do americano ao arrancar um sexto lugar — que logo virou sétimo após Leclerc ascender para o quarto posto.

Enquanto isso, Norris cravava 1min15s540, 0s2 sobre Verstappen, recolocando a McLaren na liderança. Ao mesmo tempo, o oitavo lugar de Tsunoda jogou Hamilton para a zona de corte. Bottas passou pela linha de chegada, mas não conseguiu entrar no top-10, assim como Hülkenberg. Foi por 0s010, mas o #44 sobreviveu, enquanto as duplas de Williams e Haas e a Sauber de Bottas ficaram de fora.

Q3: Norris voa e puxa 1-2 da McLaren

Disposto a deixar o pepino para os rivais diretos, Verstappen cravou 1min15s555, enquanto Piastri ficou 0s3 acima mesmo com o melhor terceiro setor. Hamilton, por sua vez, colocou-se à frente de Sainz, mas logo caiu para quarto no instante em que Leclerc fechou a volta e pegou o terceiro tempo.

Veio, então, Norris, 0s2 mais rápido que Verstappen no segundo setor. Era acertar a parte final para desbancar o #1 da Red Bull, e foi exatamente o que aconteceu: 1min15s227, 0s328 melhor que o tricampeão, excelente performance a quase cinco minutos do fim.

A dois minutos do fim, logo depois de Verstappen cruzar a linha de chegada e socar o volante por não conseguir bater a McLaren, Tsunoda estampou o muro na curva 5 e trouxe a bandeira vermelha. Deu, no entanto, tempo alguns abrirem mais uma volta, como Norris, porém o resultado já estava decidido.