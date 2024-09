COB tem dois candidatos para a eleição de outubro

Paulo Wanderley em evento do COB (Foto: Alex Ferro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Duas chapas estão inscritas para concorrer à eleição para presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no pr´´oximo dia 3 de outubro. Atual presidente, Paulo Wanderley oficializou o registro de candidatura para tentar o terceiro mandato na entidade. decisão do dirigente causou polêmica, já que, de acordo com a Lei Geral do Esporte, só pode ocorrer apenas uma reeleição. Em 2017, o próprio já havia dito que teria apenas dois mandatos, diferente das ações dele neste ano.

As instituições Atletas pelo Brasil (ApB) e Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB), divulgaram uma nota repudiando a nova candidatura de Paulo. No documento, as associações relembraram uma entrevista publicada jornal "O Globo", em 30 de outubro de 2017, do atual presidente, que havia se manifestado justamente sobre só ter direito a uma reeleição.

“Fui eleito para a presidência e isso envolve o presidente e vice. Então, estou no meu primeiro mandato e teria direito a uma reeleição.”

(Foto: Divulgação / COB)

Com essa tentativa de terceiro mandato, Paulo Wanderley estaria infringindo o Artigo 18-A da Lei Pelé, que limita as entidades que adotarem determinadas medidas, dentre elas o limite de mandato de até 4 anos, permitida uma única recondução por igual período, aos seus presidentes ou dirigentes máximos. O próprio estatuto do COB também prevê apenas dois mandatos a seu presidente.