Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 21:52 • São Paulo (SP)

No dia em que Vitor Belfort comemora seu aniversário de 46 anos, Popó não poupou o ex-campeão do UFC de provocações e acusações sobre uma possível luta entre os dois astros dos combates.

Em meio a um impasse entre os lutadores sobre a pesagem máxima para o duelo acontecer, o tetracampeão mundial de boxe sugeriu que Belfort utilize hormônios.

- Porque Vitor só quer lutar com 90kg? O campeão Popó tem a resposta para essa pergunta: Vitor, se parar de tomar o danone (hormônios) dele, consegue sim chegar no peso justo para nossa luta. Mas não é isso que o Belfraco quer. Além de querer aparecer, Belfraco quer lutar cheio de danone (hormônios), para no dia da pesagem bater 90kg e no outro dia da luta estar com 105kg ou até 110kg - declarou Popó.

As provocações da lenda do boxe não pararam por aí. O pugilista disse que Belfort está aproveitando o engajamento que o duelo geraria e alfinetou sobre uma possível desistência mediante as condições impostas.

- Vamo Vitinho, já aceitei seu desafio e você já tá surfando no hype que queria. Agora só depende de você. Meu empresário está só aguardando o seu retorno e o retorno da sua equipe. É um "lião" mesmo ou só um gatinho? - concluiu Popó.