Nikola Jokic vai jogar? Sérvia anuncia pré-lista para os Jogos de Paris

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/06/2024 - 11:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Após indefinição sobre a ida de Nikola Jokic para a disputa dos Jogos de Paris 2024, o nome do astro apareceu na convocação da Sérvia para o torneio. O três vezes MVP da NBA está na pré-lista com 16 atletas divulgada na segunda-feira (10).

O técnico Svetislav Pesic vai reduzir esse número para 12 posteriormente, a grande ausência da lista foi Stevan Jovic, jogador do Valência-ESP. Vale lembrar que a equipe terminou a Copa do Mundo com o vice-campeonato, no ano passado.

Confira a pré-lista da Sérvia

Armadores

Vasilije Micic – Charlotte Hornets

Ognjen Jaramaz – Partizan Belgrado

Aleksa Avramovic – Partizan Belgrado

Alas

Bogdan Bogdanovic – Atlanta Hawks

Nikola Jovic – Miami Heat

Aleksej Pokusevski – Charlotte Hornets

Dejan Davidovac – Estrela Vermelha

Ognjen Dobric – Virtus Segafredo Bologna

Marko Guduric – Fenerbahce

Vladimir Lucic – FC Bayern Munique

Vanja Marinkovic – Agente livre

Pivôs

Nikola Jokic – Denver Nuggets

Nikola Milutinov – Olympiacos Piraeus

Uros Plavsic – Estrela Vermelha

Dusan Ristic – Lenovo Tenerife

Filip Petrusev – Olympiacos Piraeus

A Sérvia inicia a preparação para as Olimpíadas no dia 24 de junho. Serão vários amistosos, que incluem jogos contra Holanda, Turquia, França, Austrália, Estados Unidos e Japão.

A equipe está no grupo C do torneio que acontece em Paris e estreia no dia 28 de julho, justamente contra os EUA. Ainda restam duas vagas na chave, que saem dos vencedores dos Pré-Olímpicos de Porto Rico e Sudão do Sul.