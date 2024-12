NFL no Natal: Ravens tem ataque de campeão, mas defesa atrapalha

Mesmo após decepções nos últimos anos, os Ravens seguem um dos grandes favoritos a vencer o Super Bowl nesta temporada. Apesar do bom desempenho, o time se escora apenas na qualidade do ataque, já que a defesa da equipe sofre até contra times inferiores. Baltimore se prepara para encarar o Houton Texans na rodada de Natal da NFL, às 18h30 (de Brasília).

Após baterem na trave de chegarem no Super Bowl LVII, os Ravens começaram a temporada com mudanças. No posto de coordenador ofensivo, saiu Greg Roman e entrou Todd Monken. Além disso, o time contratou Derrick Henry, um dos melhores running backs da NFL e que estava sem time após não renovar com o Tennessee Titans.

Na estreia, contra o Kansas City Chiefs, os Ravens fizeram um ótimo jogo e quase derrotaram os atuais bicampeões da liga, mas por um terço de pé que pisou fora do campo, o touchdown que seria do empate não valeu e Baltimore perdeu por 27 a 20. Na partida seguinte, o time vencia os Raiders, até o último quarto, quando o ataque emperrou e a defesa não conseguiu segurar o ataque de Las Vegas, que venceu por 26 a 23.

Com 0-2 de campanha, o time precisava se recuperar e aconteceu. Os Ravens conseguiram cinco vitórias seguidas e se colocaram de volta como um dos favoritos da Conferência Americana. Porém, nessas partidas, a defesa se mostrou um dos pontos fracos da equipe, já que sofreu mais de 20 pontos em quatro desses cinco jogos.

O ataque é a grande chave do time. Com Lamar Jackson, um dos candidatos ao MVP, e Derrick Henry, o ataque de Todd Monken faz com que os Ravens vencem jogos. Mas quando o sistema emperra, a defesa não consegue segurar o resultado.

Outro problema do time foi o kicker Justin Tucker, um dos melhores da história da NFL, mostrou sinais de declínio e começou a errar diversos chutes e atrapalhou na derrota para o Pittsburgh Steelers. Na partida, Tucker errou dois field goals e o placar ficou 18 a 16 para Pittsburgh.

Na segunda partida contra os rivais, no sábado (21), a defesa dos Ravens teve grande melhora e forçou dois turnovers em Russell Wilson, quarterback dos Steelers. O ataque fez seu trabalho e o time treinado por John Harbaugh venceu por 34 a 17 e deixou Baltimore vivos na briga pela divisão.

Lamar Jackson é quarterback dos Ravens (Foto: Rob Carr/AFP)

Na AFC Norte, os Ravens está empatado com os Steelers em campanha, 10-5, mas está atrás pelo critério de desempate, o confronto contra os times da mesma conferência. Caso consiga vencer a divisão, terá uma, ou duas, partidas dentro de casa nos playoffs.

Os Ravens visitam o Houston Texans, na quarta-feira (25), às 18h30, no NRG Stadium. O confronto é difícil, já que os mandantes contam com C.J. Stroud e Stefon Diggs. Na útima semana, Baltimore encara o Cleveland Browns, no dia 5 de janeiro, no M&T Bank Stadium.