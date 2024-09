A.J. Brown falou sobre o gramado da Neo Química Arena, após o jogo da NFL, em São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Na coletiva de imprensa após a vitória dos Eagles sobre os Packers, no primeiro jogo fa NFL no Brasil, dois jogadores do time da Filadéfia foram perguntados sobre o gramado após polêmica nas redes sociais. LeBron James, astro da NBA, detonou as condições do campo da Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo (SP). O quarterback Jalen Hurts e o wide reciver A.J. Brown comentaram sobre o assunto.

A reclamação de LeBron e de outros perfis era de que a grama estava muito escorregadia e que estava atrapalhando demais os jogadores. Ao ser perguntado sobre, Jalen Hurts disse que não estava acostumado com esse tipo de grama, mas que durante a partida, foi ficando melhor.

- Eu não vou usar essas palavras. Quer dizer, todos vocês viram que estava meio complicado de ter tração, foi realmente desafiador. Não é o tipo de campo que nós estamos acostumados a jogar, mas já jogamos em campos assim também, assim como eles (Packers). Só estou feliz que encontramos um caminho de entender isso como um time e superar essa adversidade - disse o quarterback.

Jalen Hurts foi fundamental na vitória do Eagles no Brasil, pela NFL (Foto: João Pedro Lima / Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para A.J. Brown, não há reclamações. O recebedor comentou que após a primeira ação ofensiva dos Eagles na partida, todos os jogadores trocaram as chuteiras e que não houveram mais problemas com o gramado escorregadio.

- Sim, alguns gramados nos Estados Unidos são iguais. Isso faz parte de um jogo de futebol americano. Nós não podemos escolher em qual tipo de gramado iremos jogar, e não foi tão ruim assim. Além de que, eles (Packers) também jogaram na mesma grama que a gente. Nós trocamos as chuteiras e fizemos o melhor que podíamos. Essa questão não foi uma reclamação minha - afirmou AJ Brown.

No primeiro jogo da NFL no Brasil, o voo da águia predominou. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida foi equilibrada, com excelentes momentos nos dois lados, mas, na reta final, o time campeão de 2017 se sobressaiu e terminou vitorioso, na noite desta sexta-feira (6).