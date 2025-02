E-mails vazados mostram ajuda dos Saints à arquidiocese de Nova Orleans em escândalo

Uma investigação da Associated Press revelou que membros da diretoria do New Orleans Saints, time da NFL, ajudaram a Arquidiocese de Nova Orleans a encobrir um escândalo de abuso sexual infantil. E-mails internos mostram que executivos do time auxiliaram a igreja a elaborar uma lista de padres acusados de abuso, chegando a remover nomes da lista a pedido da igreja.

O presidente do time, Dennis Lauscha, e outros executivos ajudaram a orquestrar uma campanha de relações públicas para minimizar os danos à reputação da igreja. Eles também trabalharam com a mídia local para influenciar a cobertura do escândalo.

A investigação da AP descobriu que a equipe estava mais envolvida no encobrimento do que se sabia anteriormente. Os executivos do Saints estavam tão envolvidos que um porta-voz da equipe informou seu chefe sobre uma ligação de 2018 com o principal promotor da cidade horas antes de a igreja divulgar uma lista de clérigos acusados de abuso. A ligação, disse o porta-voz, “nos permitiu tirar certas pessoas” da lista.

Os oficiais da equipe estavam entre as primeiras pessoas de fora da igreja a ver essa lista, uma lista cuidadosamente selecionada, mas subcontada, de suspeitos de pedófilos. A divulgação desses nomes convidou ações civis contra a igreja e chamou a atenção das autoridades federais e estaduais.

Dennis Lauscha, elaborou mais de uma dúzia de perguntas que o arcebispo Gregory Aymond deveria estar preparado para responder quando enfrentasse os repórteres.

O vice-presidente sênior de comunicações dos Saints, Greg Bensel, forneceu atualizações instantâneas a Lauscha sobre entrevistas na mídia local, sugerindo que os líderes da igreja e da equipe estavam todos no mesmo time. “Ele está indo bem”, escreveu Bensel enquanto o arcebispo dizia aos repórteres que a igreja estava comprometida em lidar com a crise. “Essa é a nossa mensagem”, acrescentou Greg, “de que não vamos parar aqui hoje”.

Dennis Lauscha é presidente do Saints (Foto: Reprodução)

Os e-mails obtidos pela AP minaram drasticamente as garantias que os Saints deram aos fãs sobre a orientação de relações públicas cinco anos atrás, quando eles afirmaram que forneceram apenas assistência “mínima” à igreja. O time foi ao tribunal para manter seus e-mails internos em segredo.

— Isso é repugnante. Como moradora de Nova Orleans, contribuinte e católica, não faz sentido para mim por que os santos fariam esse esforço para proteger homens adultos que estupraram crianças. Todos eles deveriam ter ficado igualmente horrorizados com as alegações — disse a deputada estadual Mandie Landry.

Os Saints disseram à AP na semana passada que a parceria é coisa do passado. Os e-mails cobrem um período de um ano que terminou em julho de 2019, quando foram intimados por advogados de vítimas de um padre posteriormente acusado de estuprar um menino de 8 anos. Em uma longa declaração, a equipe criticou a mídia por usar “e-mails vazados com o propósito de interpretar mal um esforço bem-intencionado”.

“Nenhum membro da organização Saints tolera ou quer encobrir o abuso que ocorreu na Arquidiocese de Nova Orleans. Que o abuso ocorrido é um fato terrível”

— Nós nos sentimos traídos pela organização. Isso me obriga a questionar quais outros segredos estão sendo ocultados. Estou bravo, magoado e traumatizado novamente — disse Kevin Bourgeois, um ex-portador de ingressos para a temporada do Saints, que foi abusado por um padre na década de 1980.

A dona do Saints, Gayle Benson, negou qualquer envolvimento na remoção de nomes da lista de padres acusados. No entanto, os e-mails mostram que ela estava ciente dos esforços da equipe para ajudar a igreja.

Gayle Benson é dona do New Orleans Saints (Foto: Divulgação)

A NFL disse que está investigando o assunto. O comissário da liga, Roger Goodell, disse que Benson e os executivos do Saints são “grandes cidadãos corporativos” e que ele está confiante de que eles estavam apenas tentando ajudar a igreja a ser mais transparente.

O escândalo é um grande golpe para a reputação dos Saints, um dos times mais populares da NFL. Também levanta questões sobre o papel da igreja na comunidade de Nova Orleans. Muitos fãs e líderes comunitários estão pedindo que os executivos do Saints sejam responsabilizados por suas ações. Alguns estão pedindo que Benson venda o time.