NBA: Rockets faz manobra com o Nets pensando em Kevin Durant

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/06/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Houston Rockets projeta a chegada de Kevin Durant no futuro. A franquia Texanas armou uma manobra com o Brooklyn Nets para receber ter o astro. A informação é de Adrian Wojnarowski, da "ESPN".

Segundo o Insider, o Rockets enviou as picks de 2025 e 2026 de volta para o próprio Nets. Em troca disso, Houston recebeu as escolhas que eram o Phoenix Suns. O objetivo disso é facilitar uma negociação com a equipe do Arizona, que teria suas próprias picks em uma negociação.

O alvo principal então do Rockets é Kevin Durant, mas não se descarta que Devin Booker possa ser um dos envolvidos em uma eventual troca. Apesar disso, muitos veículos do Arizona informam que as chances do Suns negociar KD é praticamente inexistente. A informação é de John Gambadoro, da rádio 'Arizona Sports 98.7 FM Phoenix".

- É uma piada. Não existem chances de isso acontecer, então é zero - disse o radialista, em suas redes sociais.

Na última temporada, Kevin Durant foi um dos principais nomes do Suns ao lado de Devin Booker e Bradley Beal. O camisa 35 obteve médias de 26.8 pontos, 6.5 rebotes e 3.3 assistências por partida nos playoffs de 2024-25. Apesar do Suns ter sido varrido pelo Timberwolves, a franquia quer manter os principais jogadores.

Por fim, o Nets fica com a situação mais tranquila de todo esse imbróglio. A franquia novaiorquina volta a ter suas próprias escolhas e com isso fica com quatro picks em 2025, 2027, 2029 e 2031. A tendência neste momento é o Tank