Equipes da NBA recuam em escolha de joia no draft por conta de namoro caótico

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/07/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de ser apenas a 32ª escolha do Draft da NBA de 2024, o calouro do Utah Jazz, Kyle Filipowski, esteve no centro de polêmicas após o processo. O jogador era cotado para ser uma escolha de primeira rodada e até de loteria em algumas projeções.

De acordo com Jonathan Givony, da ESPN, o novato caiu para a segunda rodada do recrutamento por um motivo no mínimo inesperado: a sua namorada. Segundo o jornalista, o relacionamento com a companheira mudou completamente os planos familiares do jovem, que não mantém contato sequer com os pais.

- Ouvi dizer que muitas equipes da NBA estavam preocupadas com questões de fora das quadras, especialmente com sua namorada, que é muito mais velha do que ele. Algumas fontes afirmam que, atualmente, ele está afastado de sua família por conta do namoro. Uma situação muito estranha. Eu, particularmente, não sei o que isso tem a ver com basquete e não entendo como isso o faria cair no processo. Mas parece que foi o que aconteceu - revelou Givony.

Posição abaixo do esperado no Draft

Givony afirmou que não havia dúvidas sobre o caráter do novato escolhido pelo Utah. No entanto, a situação instável, entrevistas inconclusivas sobre o tema e treinos abaixo do esperado foram determinantes para uma posição mais abaixo no Draft.

- Não existem dúvidas sobre seu caráter ou ética de trabalho. O garoto é um bom jogador e tem potencial. Porém, foi um misto de coisas. A história era de conhecimento de alguns times, mas as justificativas e explicações sobre o tema nunca foram suficientes para as equipes. Além disso, seus treinos não foram os melhores. Por fim, o calouro caiu até a escolha 32, quando o Utah Jazz o pegou no Draft - completou.

O jovem jogador oriundo da Universidade de Duke já foi um “destaque” no primeiro dia do processo. Filipowski foi convidado para o evento do Draft em Nova York e estava na chamada "Green Room", onde os novatos esperam para subir ao palco e encontrar o comissário Adam Silver após a seleção. No entanto, ele foi um dos poucos que não foi escolhido. Um vídeo dele e de sua namorada viralizou, mostrando o outro lado do glamour do Draft.