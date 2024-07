NBA: Chris Paul comenta parceria com Victor Wembanyama nos Spurs

Chris Paul foi convidado por Popovich para reforçar o San Antonio Spurs (Foto: Reprodução / NBA)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/07/2024 - 09:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo reforço do San Antonio Spurs, Chris Paul já vê com animação a possibilidade de atuar ao lado de Victor Wembanyama, jovem da franquia do Texas, mas que já possui um status de astro. O veterano conversou com a imprensa, nesta terça-feira (9), em coletiva de apresentação.

- O que posso dizer a vocês é que não há um único jogador da NBA que é mais falado por todos nós do que Wembanyama. Depois das partidas com ele, todo mundo está falando sobre isso. As pessoas refletem sobre o que aconteceu e o que enfrentaram. Então, estou muito ansioso para jogar ao seu lado. Falei com Harrison Barnes sobre como será legal ter a chance de conviver com Victor todos os dias nessa altura de nossas carreiras - disparou CP3.

Wemby, como ficou conhecido, obteve números estridentes em sua primeira temporada e garantiu o Rookie of the Year, além de ter figurado entre os melhores defensores do ano, com uma média de 3,6 bloqueios por partida.

Chris Paul também rasgou elogios ao técnico Gregg Popovich, conhecido por ser um grande desenvolvedor de jovens. Além disso, o jogador comentou a possibilidade de trabalhar com o treinador pela primeira vez em sua carreira.

- Isso é muito legal também. Cara, eu admiro Popovich de longe há alguns anos. Acho que é muito engraçado que nós dois estamos na NBA há tanto tempo, e não trabalhamos juntos nunca. Então, acho que quando você tem tantos anos em um negócio como esse, você prova seu valor. E aí, estou falando não só de seu QI de basquete, mas também como pessoa mesmo. Um competidor não só no esporte, mas em todos os âmbitos de sua vida - acrescentou.

Por fim, o atleta revelou que uma ligação de Popovich foi crucial para sua decisão de ir para o San Antonio Spurs.

- Eu não precisava que me vendessem ideias na realidade. Então, não foi bem isso o que aconteceu. Mas o que eu queria era me sentir desejado para qualquer lugar que eu decidisse ir. Popovich me ligou, conversou comigo, disse que me queria e que eu iria ser eu mesmo ao seu lado. É o que você espera, e a partir daí, não tive muitas dúvidas - finalizou.